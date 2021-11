75 heures par semaine – Shein: des conditions de travail pas brillantes

Shein. Le nom ne vous dit peut-être rien. Mais détrompez-vous: en très peu de temps, cette entreprise chinoise du textile a gagné en importance, surtout auprès de la génération TikTok. Elle propose un important choix de vêtements et d’accessoires à des prix dérisoires.

Depuis le printemps 2021, l’application Shein est la plus téléchargée dans la catégorie shopping aux États-Unis, devant Amazon. Et en termes de chiffre d’affaires, la firme devrait pulvériser les ventes mondiales d’Inditex (propriétaire de Zara) dès l’an prochain. Avec un cycle de production de trois à quatre semaines, Inditex incarnait jusqu’à présent la fast fashion. Or, Shein serait capable de produire une robe en une semaine – de la conception à l’emballage, révèle ce vendredi Public Eye.