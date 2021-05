Iain Armitage - «Sheldon est beaucoup plus futé que moi!»

Sheldon est beaucoup plus futé que moi! C’est un rôle très intéressant car il me permet de faire croire que je suis beaucoup plus intelligent. Il n’y a que mes parents qui savent la vérité (rires). J’adore lire le script de chaque nouvel épisode car j’apprends souvent quelque chose de nouveau. Comme j’ai aussi l’école entre deux tournages sur le plateau, je peux demander à ma prof, Mademoiselle Laura, si j’ai des questions.

Sans hésitation, avec Meryl Streep durant «Big Little Lies». Il y avait un piano sur le plateau et j’avais envie de jouer en attendant de tourner. Maman m’a dit que cela pourrait déranger les autres et Meryl a entendu. Elle est venue vers moi en me disant qu’elle adorerait m’entendre jouer. J’ai commencé et elle m’a même rejoint pour être au piano avec moi.