Ecosse – Shell se retire d’un projet pétrolier controversé au large des îles Shetland

Écosse : Shell se retire d’un projet pétrolier controversé au large des îles Shetland

L’ONG environnementale Greenpeace avait organisé en octobre une manifestation à Londres, qui s’était soldée par des arrestations de militants.

Le champ pétrolier de Cambo contient l’équivalent de plus de 800 millions de barils de pétrole, dont 170 millions devraient être extraits dans la première phase du projet. Il est détenu à 70% par Siccar Point Energy et à 30% par Shell UK.

«Coup fatal»

La décision de Shell «devrait être le coup fatal pour Cambo», a salué Greenpeace dans un communiqué, jugeant que le gouvernement «est de plus en plus seul à soutenir le champ pétrolier». «Le rejet du permis est la seule option» viable, a ajouté l’ONG, appelant le gouvernement britannique à s’atteler à la transition vers «les industries vertes du futur» et jugeant que n’importe quelle autre décision «serait une catastrophe pour notre climat». Oxfam a pour sa part salué une décision «positive», appelant le gouvernement britannique à mettre son «veto à la production de Cambo et d’autres gisements de pétrole au Royaume-Uni».