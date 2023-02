Véhicules électriques: Shell rachète plus grand réseau de bornes de recharge de Suisse

Véhicules électriques : Shell s’empare du plus grand réseau de bornes de recharge de Suisse

Le plus grand réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques de Suisse est désormais aux mains de Shell. Dans un communiqué, le géant des hydrocarbures anglo-néerlandais a annoncé lundi avoir racheté 100% du capital-actions et des activités de la société vaudoise Evpass, forte de 3000 stations de recharge dans le pays. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Le réseau Evpass, lancé en 2016 par Green Motion, entreprise basée au Mont-sur-Lausanne (VD), possède 3000 stations de recharge réparties dans tous les cantons et 33% des communes suisses. Et compte 50’000 abonnés. Il va élargir l’offre de Shell en matière d’e-mobilité, précise le texte. Le groupe pétrolier possède déjà Shell Recharge – une application qui donne accès à 300’000 bornes dans 33 pays en Europe, dont deux bornes de recharge rapide à Oftringen (AG) – et Ubitricity – le plus grand réseau public de recharge du Royaume-Uni.