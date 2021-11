Industrie pétrolière – Shell transfère son domicile fiscal au Royaume-Uni et fache les Pays-Bas

Industrie pétrolière : Shell transfère son domicile fiscal au Royaume-Uni et fâche les Pays-Bas

À l’annonce du déménagement du groupe pétrolier anglo-hollandais, actuellement installé à La Haye, le gouvernement néerlandais s’est dit «désagréablement surpris».

Conséquences sur les emplois

Actions class A et B en hausse

Il s’agit de «simplifier la structure de l’actionnariat» pour «renforcer la compétitivité de Shell», au bénéfice à la fois des actionnaires et des objectifs environnementaux de Shell, affirme l’entreprise, qui précise que ses actions resteront cotées à Amsterdam, Londres et New York. «Shell est fier de son héritage anglo-néerlandais et continuera d’être un employeur important et de maintenir une présence importante aux Pays-Bas», assure encore le groupe dans son communiqué.