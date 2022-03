Guerre en Ukraine : Shell veut «se retirer du pétrole et du gaz russes»

En réaction à la guerre en Ukraine, le groupe pétrolier britannique Shell veut se désengager de la Russie, en y fermant notamment ses stations services.

Le géant pétrolier britannique Shell a annoncé mardi son intention de se retirer du pétrole et du gaz russes «graduellement, pour s’aligner avec les nouvelles directives du gouvernement» britannique, en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine. L'entreprise a précisé que, «comme premier pas immédiat, le groupe va arrêter tous les achats au comptant sur le marché de pétrole brut russe» et va «fermer ses stations services, ainsi que ses activités de carburants pour l’aviation et lubrifiants en Russie.»