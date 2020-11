Ce n'est pas tous les jours qu'un Ballon d'Or, un vainqueur de la Ligue des Champions, un quintuple champion d'Ukraine, un champion d'Italie et un vainqueur de la Coupe d'Angleterre passe par la Suisse. Le sélectionneur ukrainien est pourtant tout ça, et il passe actuellement par une situation assez incroyable, aux commandes d'une équipe qui vit des moments compliqués avant d'affronter la Suisse, ce mardi soir à Lucerne (20h45).

«On a dû appeler trois joueurs de l'équipe nationale des M21. On a fait ce choix, parce qu'ils étaient immédiatement éligibles et qu’on savait qu'ils pourraient venir. Ils ont eu leur test négatif au coronavirus avant de partir jouer à Malte», a dit la légende depuis son hôtel lucernois. Buletsa, Sudakov et Nazarenko ont intégré le groupe et ça devenait urgent, car depuis le début de la semaine dernière, Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk, Kovalenko, Makarenko, Sobol et Riznyk ont dû quitter le groupe à la suite de tests positifs au Covid-19.