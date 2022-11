Ski alpin: Shiffrin domine la première manche, Holdener proche du trio de tête

Mikaela Shiffrin a confirmé dimanche sa victoire obtenue la veille lors du slalom de Levi à l’occasion de la première épreuve de la Coupe du monde de ski alpin féminine. L’Américaine a signé le meilleur chrono (56''86) de la première manche du 2e slalom disputé dans la station finlandaise. La skieuse de Vail devance l’Allemande Lena Dürr et la Slovaque Petra Vlhova de respectivement 7 et 10 centièmes. Wendy Holdener est en embuscade à 11 centièmes de la troisième place. Le départ de la seconde manche aura lieu à 13h15. La tenante du titre du gros globe de cristal tentera d’y remporter son 76e succès sur le Cirque blanc.

Respectivement 18e et 22e la veille, l’Uranaise Aline Danioth et la Valaisanne Camille Rast devraient également être au départ du second tracé. Danioth est 15e à 1''14, tandis que Rast occupe le 24e rang à 1''88 après le passage de 34 concurrentes. La Neuchâteloise Mélanie Meillard et la Saint-Galloise Nicole Good, éliminées la veille, ont cette fois franchi la ligne d’arrivée. Mais Meillard, avec 2’’70 de retard, devrait manquer la qualification, au contraire de Good, qui a concédé 1’’50 à Shiffrin.