Ski alpin: Shiffrin en tête après la première manche, les Suissesses loin du podium

Gut-Behrami dans le top 10

Wendy Holdener (24e, +2’’60) a beau rester sur deux victoires de rang en slalom, elle n’a pas su trouver la clé en géant. Elle s’est qualifiée pour la deuxième manche, tout comme Camille Rast (+3’’08). La Valaisanne a atteint la 28e place. Corinne Suter (+3’’62), bien plus à son aise sur les disciplines de vitesse, ne sera pas présente en deuxième manche. Vanessa Kasper (40e, +4’’53) était elle aussi trop lente pour une qualification. Stefanie Grob, qui participait à première course en Coupe du monde, a été éliminée. Vivianne Härri n’a pas non plus terminé sa course.