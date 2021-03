Que s’est-il passé avec Lara Gut-Behrami? La Tessinoise e st sortie après trois portes , en première manche du géant de Lenzerheide. «LGB» n’a pas commis de faute et a s emblé se relever volontairement.

La skieuse de Com a no, qui a vait perdu samedi tout espoir de remporter le grand globe de cristal, n’est pas venue s’expliquer auprès des médias. Le chef de presse de l’équipe de Suisse n’avait pas plus d’information à donner.