Climat : Mikaela Shiffrin et d’autres stars du ski réclament des efforts à la FIS

«Notre sport est en danger», alerte une lettre préparée par l'association Protect Our Winters (POW) et signée par 142 skieurs de différentes disciplines (ski alpin, freestyle, freeride), dont les stars Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde et Federica Brignone. Le document a été remis de façon symbolique à la Fédération internationale de ski (FIS) à Courchevel, quelques heures après la descente hommes des Championnats du monde de ski alpin.

«De plus en plus de compétitions sont annulées faute de neige. […] Bientôt il ne sera plus possible de produire de la neige artificielle sur plusieurs sites habituels de Coupe du monde vu l'augmentation des températures», préviennent les skieurs.