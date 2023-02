Ski alpin : «Shiffrin, je la mettrais dans le vent», assure la légende Marielle Goitschel

L'ex-skieuse, âgée de 77 ans, n'a rien perdu de sa gouaille légendaire. Avec onze médailles mondiales, Marielle Goitschel partage le record féminin d'après-guerre avec la Suédoise Anja Pärson et la star américaine Mikaela Shiffrin, proche de devenir la skieuse la plus victorieuse en Coupe du monde. «Il faut arrêter de dire le record, le plus grand de tous les temps, c'est zéro. Pour comparer il faut un même plan», assène Goitschel, fière d'être la Française la plus médaillée aux Mondiaux (hommes et femmes confondus) avec notamment sept titres entre 1962 et 1968. «Celles qui me plaisent, ce sont les meilleures. J'adore Petra Vlhova, j'aime bien Mikaela Shiffrin, c'est la seule qui approche mon nombre de médailles. J'aime l'équipe italienne avec Sofia Goggia, elle n'est pas grande, mais elle a une façon unique d'utiliser le terrain, elle transpire le ski. Ce sont des battantes, des filles qui n'acceptent pas l'idée de perdre. Quand j'étais 2e, j'étais mortifiée, sauf si c'était derrière ma sœur Christine».