Ski alpin – Shiffrin mène le bal en géant et peut encore ravir le globe

Mikaela Shiffrin a retrouvé le sourire lors des finales de Méribel. Elle peut faire coup double ce dimanche en géant avec la victoire et le globe de la spécialité.

On attendait avec impatience le bras de fer entre la Suédoise Sara Hector, leader de la discipline avec cinq points d’avance sur la Française Tessa Worley avant le dernier géant de la saison à Méribel.

Les deux athlètes étaient-elles trop tendues par l’enjeu? Elles ont en tout cas complètement passé au travers de leur première manche. Worley est 8e, à 1’’60 de Mikaela Shiffrin et Sara Hector 13e à 2’’10. Les deux skieuses devront réaliser une deuxième manche de feu pour mettre la main sur le globe de cristal.



Car Mikaela Shiffrin, qui va soulever le globe du général cet après-midi à Méribel, mène avec 82 centièmes d’avance sur Federica Brignone (2e) et 84 centièmes sur Ragnhild Mowinckel (3e). La skieuse du Colorado, qui avait manqué ses JO à Pékin, semble complètement libérée et redevenir intouchable. Elle pourrait même encore ravir le globe de cristal de la spécialité (elle compte 51 points de retard sur Hector avant ce dernier géant).