Ski alpin: Shiffrin remporte le super-G de St-Moritz, Gisin retrouve le sourire

La reine du ski a encore frappé. Mikaela Shiffrin a triomphé dimanche lors du super-G de St-Moritz, signant le 77e succès de sa carrière sur le Cirque blanc, son 3e de l’hiver. L’Américaine de 27 ans a devancé l’Italienne Elena Curtoni (+0''12), victorieuse en descente vendredi, et la Française Romane Miradoli (+0''40). Après un début de saison très mitigé, Michelle Gisin s’est rassurée en signant le 4e chrono, à 17 centièmes du podium et 57 de la lauréate du jour.

Spécialiste des disciplines techniques, Shiffrin avait déjà impressionné vendredi et samedi lors des deux descentes programmées en Engadine, se classant 6e et 4e. «Je suis très heureuse de mes performances pour mon retour en vitesse», a commenté la skieuse de Vail, qui se rapproche toujours un peu plus des records de succès d’Ingemar Stenmark (86) et de Lindsey Vonn (82). Cette victoire permet à la sextuple championne du monde (575 points) de conforter son avance en tête du général sur l’Italienne Sofia Goggia (470 pts), 5e à 60 centièmes, et sur la Schwytzoise Wendy Holdener (376).