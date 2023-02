Mondiaux de Courchevel Méribel: Lara Gut-Behrami termine en chocolat au slalom géant

Mikaela Shiffrin a encore une fois confirmé sa grande forme du moment. AFP

Les Suissesses n’ont pas réussi à décrocher une sixième médaille, ce jeudi aux Mondiaux de Courchevel/Méribel.

Championne du monde en titre, la Tessinoise Lara Gut-Behrami s’est classée au pied du podium, à la quatrième place. Elle termine sa course avec un retard de 31 centièmes sur la gagnante, l’Américaine Mikaela Shiffrin. Et elle n’est qu’à 9 centièmes de la médaille de bronze, remportée par la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. L’Italienne Federica Brignone s’est intercalée entre Shiffrin et Mowinckel pour décrocher l’argent.

La course de Lara Gut-Behrami était pourtant très bonne, surtout dans le haut du parcours. Mais son chrono ne l’a pas empêchée de finir derrière Ragnhild Mowinckel, habitée par une mentalité de «tout ou rien». «Mikaela (Shiffrin) était bien devant, mais je savais que j’avais une chance d’avoir une médaille», explique la Norvégienne C’est bien cette mentalité et cet excellent ski qui dessert la Tessinoise, qui aura basculé du mauvais côté des centièmes par deux fois (super-G et géant) durant ces Mondiaux.

Lara Gut-Behrami n’a pas réussi à décrocher une médaille. AFP

«Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner.» Wendy Holdener, à propos du slalom de samedi.

Le sentiment est partagé pour les autres Suissesses. La Valaisanne Camille Rast (+1’’99) s’est inscrite à la 14e place, et réalise son objectif. «On sait que le top 15 marque des points aux Mondiaux. En géant, j’en avais vraiment besoin. Je pense que je peux être contente de moi, il y a vraiment de très bonnes choses», a-t-elle expliqué, sourire aux lèvres, après la course.