Proche-Orient : Shireen Abu Akleh, «la voix de la Palestine», enterrée à Jérusalem

La journaliste tuée au cours d’une opération de l’armée israélienne mercredi. Des funérailles marquées par une charge de la police israélienne.

L’Union européenne a condamné «l’usage disproportionné de la force et le comportement irrespectueux de la police israélienne à l’encontre des participants au cortège funèbre», selon son chef de la diplomatie Josep Borrell. Du côté de Washington, «nous avons été profondément troublés de voir les images de l’intrusion de la police israélienne au sein du cortège funéraire» de la journaliste, a dit le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué.

Antonio Guterres «profondément troublé»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit lui aussi «profondément troublé» par le comportement «de certains policiers» israéliens, et son «trouble» concerne également les «affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens rassemblés à l’hôpital Saint-Joseph», a indiqué un porte-parole, Farhan Haq.

À la sortie du cercueil de cet hôpital à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par l’État hébreu, la police israélienne a fait irruption dans l’enceinte de l’établissement et tenté de disperser une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Le cercueil a failli tomber des mains des porteurs bousculés par des policiers mais a été rattrapé in extremis, selon des images retransmises par des télévisions locales qui montrent également les policiers faisant usage de matraques.