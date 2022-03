Patinage artistique – Shoma Uno, le protégé de Stéphane Lambiel, a le titre mondial à sa portée

Inspiration mutuelle

Shoma Uno l’inspire et le pousse à concocter des programmes compliqués et exigeants. Au début, le Suisse et le Japonais ont dû composer avec les restrictions de voyage. Désormais, ils s’affairent à mettre à profit le talent et l’esprit de compétition du patineur. «C’est quelqu’un qui n’a pas besoin d’être poussé», affirme l’entraîneur suisse. Les deux hommes ont pris le temps de se connaître et de perfectionner l’entraînement pendant des mois avant de se lancer à la conquête de titres mondiaux.