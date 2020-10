France : Shy’m est enceinte de son premier enfant

La chanteuse a profité de la sortie du clip de «Boy» pour révéler sa grossesse, mais n’a pas dit qui était le papa.

C’est une sacrée surprise que Shy’m a réservée à ses fans. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2020, la chanteuse a non seulement mis en ligne la vidéo accompagnant son dernier titre en date, mais également révélé qu’elle attendait un enfant. Et le nom de la chanson, «Boy» indique que la Française de 34 ans est enceinte d’un garçon.

«C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là: BOY, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots)», a écrit Sh’ym sur Instagram. Quant à l’identité du père, elle reste un mystère, tout comme la date du terme de la grossesse.