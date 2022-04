Guerre en Ukraine : Si Axpo renonce à son uranium russe, la facture risque d’être salée

Le fournisseur d’électricité suisse est critiqué, car de l’uranium de ses centrales vient de Russie. Axpo risque une pénalité de 150 à 200 millions de francs en cas de rupture de contrat.

Les affaires entre Axpo et la Russie mettent le fournisseur dans l’embarras, rapportait jeudi le «Tages-Anzeiger» . Le journal alémanique précise que la centrale atomique de Beznau (AG) utilise exclusivement de l’uranium importé de Russie alors que celle de Leibstadt (AG) y achète environ la moitié de ses combustibles. La chaîne d’approvisionnement mène au groupe dirigé par l’Etat russe Rosatom, qui a notamment fait les gros titres pour son rôle dans l’occupation illégale de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia par l’armée russe.

Après que ce lien a été établi dans divers médias, des critiques se sont fait entendre dans les cantons d’Argovie et de Zurich, à qui Axpo appartient. L’entreprise avait déclaré début mars, qu’elle examinait «actuellement de façon intensive» la manière dont l’entreprise pourrait devenir «moins dépendante» des fournisseurs russes. Axpo a des contrats en cours, jusqu’en 2025 dans le cas de Leibstadt et jusqu’à la fin des années 2020 pour Beznau. Le problème: une rupture unilatérale des contrats entraînerait le paiement de dommages et intérêts «élevés», explique Axpo, sans donner de chiffres précis.