Nabilla : «Si ça ne vous plaît pas, vous vous cassez!»

La starlette de 30 ans s’est agacée que des internautes critiquent ses photos trop dénudées. Et elle n’y est pas allée de main morte.

C’est ce qui s’est passé mercredi, quand elle a posté une photo d’elle en lingerie rouge, demandant des idées pour la Saint-Valentin. Certains ont visiblement trouvé ça trop sexy et l’ont clairement fait savoir, ce qui a énervé la starlette, qui a mis les points sur les i sur Snapchat.

«On me dit: "Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es maman. Imagine ton fils voit ça"», raconte-t-elle. «Mais vous êtes des malades. Je fais ce que je veux, je vais avoir 30 ans. Je suis en couple depuis mes 20 ans. Si je veux mettre une photo en lingerie je le fais, c’est mon problème», a-t-elle lancé.

Elle dit respecter les opinions de chacun: «Si vous avez votre religion, gardez-la pour vous. Je la respecte, mais je fais ce que je veux. Mais je reste une femme, féministe, et qui s’assume. Si ça ne vous plaît pas, vous vous cassez!» Et d’ajouter: «C’est un truc de fou de se juger les uns les autres. Achetez-vous une vie ou même de la lingerie, et faites un selfie.»