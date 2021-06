Les deux accidents d'avions sont-ils liés?

Accidents d’aviation dans les Grisons : «Si ce n’est pas une collision, c’est une incroyable coïncidence»

Un avion et un planeur se sont écrasés samedi à environ un kilomètre l’un de l’autre près de Bivio (GR). Les deux pilotes et les trois passagers ont été tués. L’enquête va devoir déterminer si les deux accidents sont liés.

Causes et circonstances ?

«La couleur blanche et la fine silhouette d'un planeur le rend difficilement repérable en vol. D'autant plus en altitude, s'il y a de la neige. L'analyse des épaves de l’avion permettra de déterminer s'il y a des marques du composite du planeur, indique Gabriel Rossier, en ajoutant que les conditions météos et thermiques ne devraient pas être en cause car le planeur parti d’Amlikon a pu voler jusqu'au au-dessus de la commune de Bivio.»