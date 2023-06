Un cocktail toxique dépisté dans les cheveux d'élus français

La plus engagée contre la pollution, Angèle Préville, sénatrice du Lot, est aussi la plus préservée des polluants.

Que trouve-t-on dans les cheveux des sénateurs et sénatrices? Du mercure, des pesticides, des plastifiants, mais aussi des «terres rares», ces métaux utilisés dans les smartphones et autres objets de haute technologie, révèle une analyse conduite chez 26 élus socialistes.

Ils ont confié en juillet 2022 une mèche de leurs cheveux au laboratoire privé et indépendant tocSeek qui a réalisé un dépistage de 1800 polluants organiques et 49 métaux. Les résultats ont été publiés mardi.

Cette prévalence supérieure à la population générale peut probablement être expliquée, selon tocSeek, par l’utilisation importante et régulière des outils de communication par les élus.

«Contaminés» par au moins un pesticide

La plus engagée contre la pollution, Angèle Préville, est aussi la plus préservée des polluants. «Notre mode de vie pèse sur notre qualité sanitaire, c’est clair», relève le président du groupe socialiste Patrick Kanner, qui fait partie des sénateurs testés.

«Quand je suis à Paris, matin, midi et soir, je mange à l’extérieur, et je ne maîtrise pas ce que consomme», témoigne le sénateur du Nord, qui cumule «terres rares», mercure, pesticides, phtalates – des substances chimiques utilisées comme plastifiants – et parabène – un conservateur essentiellement utilisé dans les cosmétiques.