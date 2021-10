Sierre (VS) : Si cet automobiliste vous a mis en danger, la police attend votre appel

Les autorités cherchent des témoins après la course à trop vive allure d’un conducteur, mardi après-midi en pleine ville. Un drame a été évité de peu.

Petit moment de frayeur en pleine ville de Sierre (VS), mardi après-midi. La police cantonale indique qu’un automobiliste a «roulé à vive allure» avant de provoquer un accident devant l’Hôtel de Ville. «Il y a percuté un plot en béton qui, sous l’effet du choc, a terminé 24 mètres plus loin, contre un arbre de la terrasse du bar Le Soho», poursuit la police dans son communiqué.

L’homme n’a pas été blessé et a été interpellé. Le Ministère public et la police cantonale veulent en savoir plus sur ce qui s’est passé et «prient les personnes qui auraient pu être mises en danger par ce véhicule de s’annoncer immédiatement auprès de la Centrale de la Police cantonale au 027 326 56 56».