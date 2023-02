Jérusalem : «Si cette loi passe, c’est la fin de l’ère démocratique de ce pays»

«Honte! Honte!» ont scandé les députés de l’opposition présents. Une vidéo de la chaîne parlementaire a montré trois députés, dont deux qui s’étaient assis par terre, alpagués par des gardes et conduits vers la sortie. Les organisateurs du mouvement de contestation considèrent que la réforme met en péril le caractère démocratique de l’État d’Israël et ont également appelé à une grève nationale lundi.

M. Netanyahou est revenu au pouvoir fin décembre en prenant la tête d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, issu d’une alliance entre son parti, le Likoud (droite), des partis d’extrême droite et des formations ultra-orthodoxes juives. Début janvier, le ministre de la Justice Yariv Levin a annoncé un projet de réforme de la justice contre lequel manifestent chaque samedi soir des dizaines de milliers de personnes, principalement à Tel-Aviv, mais aussi à Jérusalem ou Haïfa (nord d’Israël). Le projet vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats et limiterait considérablement la capacité de la Cour suprême à invalider des lois et des décisions du gouvernement.