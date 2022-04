Rencontre entre un SUV et un tracteur: Si différents, ils portent pourtant tous deux le nom de Lamborghini

Deux Lamborghini dans la grange

Et même de plusieurs. C’est le cas d’Alberto, qui exploite ses terres non loin de l’usine Lamborghini de Sant-Agata Bolognese. Dans sa grange se trouvent un tracteur Lamborghini d’origine datant de 1969 et un autre de 1983. Au moment où nous passons devant sa ferme à bord de l’actuelle Lamborghini Urus, nous ne doutons encore de rien. Nous sommes alors «juste» à la recherche d’un endroit pour mettre en scène le taureau sur des photos. Avant cela, nous avons testé le puissant super SUV dans l’arrière-pays de Bologne. Malgré son poids de 2,2 tonnes et une longueur de 5,11 mètres, le taureau de combat offre une conduite vive et agile sur les routes étroites des cols, se catapulte de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 305 km/h quand la voie est libre.