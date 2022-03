Delémont : Si elle ne lui avait pas menti, elle serait certainement morte

Un homme vient d’être condamné à quatorze ans de prison pour une tentative d’assassinat et deux viols.

L’accusé prévoyait de tuer son ex et lui-même avec une bombonne de gaz (photo prétexte).

La peine prononcée vendredi par le Tribunal pénal de Porrentruy (JU) est plus lourde que ce que demandaient le Ministère public, soit douze ans de prison. Et largement plus aussi que ce que souhaitait la défense, qui plaidait pour une peine n’excédant pas trois ans. Au final, l’accusé a écopé de quatorze années de privation de liberté et, au terme de son emprisonnement, il sera expulsé de Suisse, explique «Le Quotidien jurassien». Le trentenaire a en effet été reconnu coupable de tentative d’assassinat et de viol sur son ex, ainsi que d’un premier viol perpétré sur sa précédente compagne.