Covid-19 – «Si j'ose me faire vacciner, elle divorce!»

Getty Images

«Je te préviens, je ne vais pas me priver d’aller au resto pour toi!» C’est ce qu’on peut désormais entendre de la bouche d’un vacciné, qui compte profiter de la vie même si son conjoint n’est pas passé par la case piqûre. Si, ces dernières semaines, les relations entre amis peuvent paraître distendues entre les immunisés et ceux qui ne le sont pas, l’extension du certificat Covid n’a pas non plus facilité les rapports entre les conjoints.

«On en parle beaucoup trop entre nous et ça devient pesant», confie Robert, qui, contrairement à sa compagne, n’est pas immunisé face au coronavirus. Il dit ne pas être antivax, mais n’a pas envie de passer par la case piqûre spécialement pour pouvoir partir en vacances ou par pression sociale. «Si j’attrape le Covid, le pourcentage de chances que tout se passe bien est élevé. Je fais confiance aux lois des probabilités», glisse le trentenaire, qui reconnait que la thématique amène quelques tensions au sein du couple. Robert se dit par contre prêt à faire des concessions, notamment pour ne pas priver sa compagne: «On ne sort pas toutes les semaines au restaurant, mais quand on décide d’y aller, j’assume, je paie.»

Ne pas se priver

Le compagnon de Justine, lui, évite le dépistage aussi souvent qu’il le peut. Mais elle l’a prévenu: «Je lui ai rapidement dit que j’allais maintenir une vie sociale». Vaccinée, cette trentenaire reconnait toutefois que les sorties ne sont plus les mêmes sans lui: «Pour le dernier James Bond, je me suis retrouvée seule au milieu d’un couple d’amis…, regrette-t-elle, non sans une pointe d’humour. On va bientôt fêter nos quatre ans de relation, et ce jour-là, il est exclu de commander à l’emporter ou de se faire des pâtes!» Pour l’instant, Justine relativise: «Ce n’est pas l’idéal, mais je me rassure en me disant que ça ne durera que quelques mois. Si, par contre, ça venait à se prolonger, je ne suis pas sûre que je garderai la même patience.»

«Un conjoint à tendance à se soumettre au désir de l’autre pour garder un sentiment d’appartenance dans le couple» Magdalena Burba, thérapeute de couple

Pour Esteban*, qui réside en Suisse depuis un peu plus de dix ans, la situation très délicate. Si l’arrivée de la pandémie a ravagé son domaine d’activité, ce Vaudois d’adoption pensait voir le bout du tunnel avec le retour d’un semblant de vie normale. C’était sans compter l’influence que les convictions de son épouse – qu’il qualifie lui-même d’«antivax» – auraient sur lui.

Actuellement en recherche d’emploi dans le domaine culturel, Esteban dit avoir vu se présenter «quelques offres que j'ai dû refuser à cause de ma femme», celle-ci s’opposant au certificat sanitaire. Il parle de «chantage» et de «menaces» au sein du ménage: «J’ai évoqué mon envie de me faire vacciner, mais à ses yeux, je passe pour une personne suicidaire. C’est simple, si j'ose me faire vacciner, elle divorce!», lâche-t-il. Pour Esteban, originaire d’Amérique du Sud, un divorce serait lourd de conséquences: «Je risque de me faire renvoyer de la Suisse».

Intolérance face à la différence

«La vaccination renvoie à la santé et à la survie de l’autre. Ainsi, dans le contexte actuel, qui peut susciter la peur de mourir notamment, on devient plus anxieux et rigide dans nos positions. Notre empathie laisse la place à l'instinct, ce qui nous amène à être moins compréhensif», explique Magdalena Burba, thérapeute de couple. Œuvrant au sein du cabinet Medipsy à Lausanne, elle n’a pas eu affaire à ce cas précis lors de consultations, mais parmi ses connaissances, la psychologue remarque qu’en cas de discorde à propos de la vaccination, «un conjoint à tendance à se soumettre au désir de l’autre pour garder un sentiment d’appartenance dans le couple. L’un des deux cède pour maintenir la paix dans le ménage.»

Dans le cas où «on ne laisse plus la possibilité au conjoint d’être lui-même, perdant ainsi de vue le respect de l’altérité, le risque de ne plus pouvoir communiquer, et par là même se comprendre, augmente dans un couple», développe la psychothérapeute. Cette dernière note toutefois que «si discorde il y a sur ce point, c’est sûrement qu’il y a d’autres points de discorde déjà présents et motivés par l’intolérance de l’autre face à la différence».