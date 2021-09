Bâle-Campagne : «Si j’avais mangé toute la tartelette, je ne serais plus là!»

Une infirmière aurait empoisonné une octogénaire dans un EMS à Laufon en 2018. Elle s’est retrouvée lundi devant le juge. L’aïeule a raconté ce qu’elle a subi.

«Lorsque j’ai commencé à manger la tartelette aux fraises, j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose de brun, comme du poivre. J’ai demandé à la soignante si elle voulait m’empoisonner, a témoigné une octogénaire lundi devant le tribunal. Elle a répondu qu’à la Migros, ils avaient une nouvelle recette.» Entre septembre et décembre 2018, une aide-soignante d’un EMS de Laufon (BL) aurait tenté à trois reprises d’empoisonner la mamie. Les quelques bouchées qu’elle a avalées lui ont valu une nuit de diarrhées et de vomissements.

Lors de la dernière tentative, le 1er décembre, elle a pris son thé froid comme de coutume pour le petit-déjeuner. Peu après, elle s’est sentie mal et a dû être transférée à l’Hôpital universitaire de Bâle avec des symptômes sévères d’empoisonnement. Elle a passé six jours aux soins intensifs. «L’aide soignante est venue me voir et m’a apporté des fleurs, qu’elle a achetées avec mes sous» s’est exclamée la frêle octogénaire, qui a heureusement toute sa tête.