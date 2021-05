Ain (F) - «Si j’avais pu, moi aussi j’aurais tué mon client»

Elle aussi a été escort girl dans le Pays de Gex. Gaëlle*, 24 ans, a livré un témoignage saisissant, lundi, à la Cour d’assises de l’Ain (F). «À 18 ans, je me suis prostituée pendant six mois, je ne l’ai jamais dit à personne», raconte l’ancienne amie d’A., jugée pour le meurtre d’un client à Saint-Genis-Pouilly (F) en 2017 (lire l’encadré). «C’était une manière d’exister. Je travaillais toute seule par annonces, je croyais gagner de l’argent, mais cet argent-là part très très vite, c’est pas un bon argent» a posément expliqué la jeune femme, aujourd’hui mariée et établie dans le Valais.