Procès Bygmalion : «Si j’avais su, j’aurais demandé à Nicolas Sarkozy d’arrêter cette folie»

Devant les juges mercredi, l’ex-patron de l’UMP Jean-François Copé a assuré qu’il n’était pas au courant des dépenses excessives de la campagne de l’ancien président français en 2012.

«Tenu à l’écart» de l’opération

«Si j’avais su, à la minute, j’aurais demandé d’arrêter cette folie et je serais allé voir Nicolas Sarkozy pour lui dire que je ne l’acceptais pas», a martelé l’ancien patron de l’UMP (devenue Les Républicains), costume sombre et chemise claire, à la barre de la 11e chambre.

Contrairement à l’ex-président Sarkozy jugé pour «financement illégal de campagne» et 13 autres prévenus – anciens cadres de l’UMP et de Bygmalion notamment –, Jean-François Copé a bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire.

«Ceux qui devaient tirer la sonnette d’alarme ne l’ont pas fait», explique le maire de Meaux d’un ton ferme, voire pugnace. «Je ne me pouvais pas imaginer que l’équipe qui m’entourait puisse me cacher la vérité. Un cercle de confiance, c’est par nature un cercle de vulnérabilité.»

«Rumeurs sournoises»

Mais, veut savoir la présidente, Caroline Viguier, «pourquoi n’êtes-vous pas allé regarder la trésorerie (de l’UMP) d’un peu plus près?» – «À chaque fois, on me donnait des explications rassurantes», répond le témoin, qui fut ministre délégué au budget entre 2004 et 2007.