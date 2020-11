Directives sanitaires «Si j’avais su que j’en aurais pour 20 jours, je serais allé faire ma quarantaine ailleurs!»

Selon les directives du canton de Vaud, si un enfant se retrouve en isolement et n’est pas autonome, la quarantaine du parent qui s’en occupe débutera à la fin de l’isolement de l’enfant. Et cette consigne s’applique en fait pour toutes les personnes vivant sous le même toit qu’un cas positif, qui n’aurait pas pu se mettre en isolement total. Ses cas contacts sont alors pénalisé. La période de leur quarantaine sera doublée. C’est ce qu’expérimente à regret ce couple du Nord vaudois.

Elle peut sortir, lui doit rester

Testée positive au Covid-19 mardi dernier, Jane* a été aussitôt été mise en isolement. Ayant été un de ses cas contacts, son compagnon James* a été placé en quarantaine à partir du même jour. «Notre appartement étant petit, je n’ai pas pu me mettre en isolement total, explique la jeune femme. Dimanche, l’Office du médecin cantonal m’a informée qu’à cause de cela, mon copain devrait rester 10 jours supplémentaires à la maison.» Au total, James y aura passé 20 jours, 10 de plus qu’elle.