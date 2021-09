Cécile de France assume son age

Ci-dessus, notre rencontre avec Cécile de France en vidéo.

Adapté du roman de Balzac, le film «Illusions perdues», de Xavier Giannoli, a été présenté au Zurich film Festival, avant sa sortie en salles le 20 octobre 2021. Il raconte l’arrivée à Paris d’un jeune poète assoiffé de gloire et de célébrité littéraire.

Qui est votre personnage dans «Illusions perdues»?

Louise de Bargeton est une baronne qui a été mariée par son père à un très vieux monsieur, dont elle dépend financièrement et socialement. Elle va tomber amoureuse d’un jeune poète, Lucien de Rumbempré, ce qui est absolument scandaleux, d’autant plus qu’il a 15 ans de moins qu’elle. Dans cette sclérose provinciale dont parle Balzac, c’est une catastrophe monumentale, puisqu’elle risque de tout perdre. Le film garde cet œil critique sur la société, et surtout la résonance ultramoderne que l’on retrouve aujourd’hui.

La société d’aujourd’hui est-elle une comédie humaine?

Cette partie de l’œuvre de Balzac s’appelle «Comédie humaine» parce que tout le monde y joue un rôle. Dans le monde du cinéma on retrouve un peu de ça: les codes, les potins, les personnalités à la mode, et le moindre geste défaillant qui peut provoquer la chute d’une carrière.

Vous avez joué dans le tout premier épisode de la série «Dix pour cent», une forme de comédie humaine aussi?

Oui, tout à fait, on découvre un peu la vie des acteurs, qui sont aussi dans un monde d’apparences. Il y a aussi des choses à faire et à ne pas faire et des règles à suivre. La série est légère et humoristique, mais c’est vrai que des carrières peuvent se jouer!

De quels films vous parle-t-on le plus souvent?

Ça dépend des générations, mais «L’Auberge espagnole» et ses suites restent généralement ceux qui ont le plus marqué.

On est d’accord que depuis «L’Auberge espagnole», sorti en 2002, vous avez toujours le même âge?

Ha, ha! Ben non, c’est ça qui est bien je trouve, c’est de mûrir et que du coup, les rôles que je peux interpréter évoluent. Parce que si j’avais toute ma vie le même âge, je m’ennuierais. Là, ce qui est passionnant, c’est qu’en plus la société est en train de changer. Le regard sur les femmes est en train d’évoluer, et donc j’ai la chance de pouvoir à mon tour interpréter des vrais rôles de femmes et pas juste «la femme de…» ou «la maîtresse de…» ou «la petite amie de…».

Justement, dans l’épisode de «Dix pour Cent» où vous jouez, on y revient, vous êtes exclue du film de Tarantino car vous êtes «trop vieille». Être actrice à 25 ans et être actrice à 45 ans, ça change quoi?