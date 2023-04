Vaud: «Si je dois mourir, vous devez mourir avec moi»

L’irréparable a failli se produire dans une rue de Renens, le 10 septembre 2021. Jorge* était au volant, en compagnie de son épouse et de leur fille âgée de 22 ans. Une dispute a éclaté quand l’envie de la femme de se séparer de l’ouvrier portugais a refait surface.

«Capacité d’introspection limitée»

Poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, Jorge a affirmé lundi au Tribunal d’arrondissement de Lausanne que fille et mère lui avaient prêté des propos menaçants afin de le pousser à partir de la maison. «Elles voulaient se débarrasser de moi», a-t-il déclaré. Celui que les experts décrivent comme un alcoolique impulsif avec un «trouble de l’adaptation» et une «capacité d’introspection limitée» dit avoir changé. Un changement dû, selon lui, à ses cinq mois de préventive, à un programme de sensibilisation sur la violence conjugale et à une psychothérapie.