Tennis : «Si je fais mes adieux, je ne le dirai à personne...»

«Si un jour je fais mes adieux, je ne le dirai à personne, alors…»: Serena Williams est apparue énigmatique sur la suite de sa carrière après avoir été éliminée jeudi en demi-finales de l’Open d’Australie.

L’Américaine de 39 ans est apparue très déçue en conférence de presse où elle a répondu brièvement à quelques questions avant d’écourter la séance, en pleurs. Elle était pourtant en grande forme depuis le début du tournoi et visait un 24e titre record en Majeur. Mais elle a été stoppée net par Naomi Osaka 6-3, 6-4 en 1h15.

Alors, entre cette défaite visiblement difficile à avaler et la suite de la saison promise à de nouvelles difficultés sanitaires, que retire-t-elle de ces semaines passées en Australie et des efforts à faire dans les six prochains mois pour continuer à jouer au tennis ?