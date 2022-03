Capucine Anav veut devenir maman

Capucine Anav : «Si je n’ai pas d’enfants, j’ai loupé ma vie»

Bientôt mariée, Capucine Anav veut fonder une famille au plus vite. Malheureusement pour elle, ce projet tarde à venir…

Alors qu’elle va bientôt se marier avec son fiancé, Victor, qu’elle a rencontré il y a deux ans , Capucine Anav pense sérieusement à devenir maman. Cependant, les choses ne semblent pas aller comme elle le voudrait. «Cela fait un an que l’on essaye de concevoir. Malheureusement, c’est un chemin compliqué et parsemé d’embûches», confie la Française dans « Paris Match ». L’ancienne chroniqueuse de «TPMP» devenue comédienne a déjà eu plusieurs rendez-vous médicaux pour augmenter ses chances de tomber enceinte.

Lundi 14 mars 2022, Capucine est revenue sur ce sujet qui lui tient à cœur dans une story Instagram : «C’est l’heure de la tisane. Je vais avoir 31 ans en avril, je commence à me faire vieille. À défaut de ne pas avoir à m’occuper d’enfants… parce que comme vous le savez, c’est un combat pour moi. Un combat que je vais réussir à gagner, je ne me fais pas de souci, mais c’est vrai que le processus est très long.»

L’ancienne candidate de téléréalité, qui a vécu une romance avec Alain-Fabien Delon, rêve de pouponner le plus rapidement possible, mais elle pense avoir une sorte de blocage mental. «J’ai envie que ça arrive vite. J’ai fait tous les examens, apparemment tout va bien mais ce serait dans la tête, il faut que j’arrive à lâcher prise… Et un jour peut être que mon ventre grossira, en tout cas je l’espère très très fort parce que clairement si je n’ai pas d’enfants, j’ai loupé ma vie. Je suis faite pour être maman», a-t-elle conclu.