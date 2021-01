Sport clandestin à Paris : «Si je n’ai pas le karaté, je deviens folle»

A cause de la pandémie, les salles de sport sont fermées. Afin de ne pas tomber dans la déprime, des athlètes doivent s’entraîner dans la clandestinité.

«Pas d’autre choix que la clandestinité»

«Un art de vivre»

«C’est aberrant de ne pas penser à l’impact que ça peut avoir d’arrêter ce genre de pratique pour les gens. On parle beaucoup des problèmes psychologiques qui peuvent être liés au confinement, et empêcher les sportifs de faire ce qui est important pour eux et pour leur équilibre c’est un peu aussi les pousser à péter les plombs», constate Sonia, qui habite dans un 18m2.

Moins risqué que le métro

«On le sait qu’on enfreint la loi puisqu’on n’y est pas autorisés et clairement je m’en fiche parce que pour moi la loi est débile», lâche Sophie. «On porte des masques, on se met du gel hydroalcoolique, on n’est jamais plus de six et c’est toujours les mêmes avec qui on s’entraîne», dit-elle.