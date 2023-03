Réfugiés ukrainiens: sans travail il devra vendre sa Tesla

Un cas à Lucerne

En Ukraine, Viacheslav Bondarchuk avait un revenu confortable et gagnait 200'000 francs par an. Il construisait une maison. Après un an en Suisse, il ne lui reste plus que sa Tesla. Et il va devoir peut-être la vendre. Viacheslav Bondarchuk est hébergé dans le quartier zurichois de Winkel et s'est inscrit à l'aide sociale. «L'assistant social m'a déjà dit à l'époque que je devrais probablement vendre ma voiture si je ne trouvais pas de travail». En juin, il a trouvé du boulot pour sept mois. Aujourd’hui, son contrat à durée déterminé est fini et il se retrouve à l’aide sociale. «Si d’ici deux mois je n’ai pas retrouvé du travail, je vais devoir vendre ma Tesla.» Et de conclure en disant: «Les gens me voient et pensent que comme je conduis une Tesla, j'ai beaucoup d'argent et que je touche quand même l'aide sociale. Mais ce n'est pas le cas. Cette voiture est tout ce qui me reste.»