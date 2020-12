Sur le plateau de «Mission impossible 7», ici à Rome, Tom Cruise tient à rester le plus prudent possible, durant cette période de pandémie.

Pour Tom Cruise, pas question de prendre à la légère les règles sanitaires face la pandémie qui fait toujours rage. Alors qu’il tourne ces jours «Mission impossible 7», à Londres, l’acteur américain de 58 ans est entré dans une rage folle quand il a vu que deux membres de son équipe ne respectaient pas la distanciation sociale. Ils étaient très près l’un de l’autre, le nez derrière un ordinateur. Outrée, la star leur a fait savoir que le tournage de ce film avait été l’un des premiers à reprendre dans le monde et qu’il était donc surveillé par toute l’industrie du cinéma. Dans un enregistrement audio procuré par «The Sun», on peut entendre Tom leur hurler dessus: « On est la référence! Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les putains de studios, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films!»