Pierre Ménès : «Si je soulèverais encore ta jupe? Oh oui»

La séquence censurée par Canal + sur le comportement de Pierre Ménès avec les femmes a été diffusée dans TPMP, lundi. Des révélations chocs et une défense qui ne passe pas du tout…

En pleine tempête suite à la diffusion du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste !» , Pierre Ménès était l'invité de TPMP, lundi soir. À cette occasion, Cyril Hanouna a diffusé en intégralité la fameuse interview coupée au montage dans le documentaire de Marie Portolano. Une séquence «très forte» dans laquelle la discussion entre le chroniqueur sportif et son ex-collègue prend une tournure dérangeante.

Après quelques échanges sur sa réputation de «misogyne», Ménès lance une première boutade de mauvais goût, «reprochant» à la journaliste «de ne pas l'avoir gâté aujourd'hui» avec son décolleté. «Je ne suis pas là pour ça», répond elle. «Dire d'une fille qu'elle est jolie avec son décolleté, c'est plutôt gentil», justifie-t-il, avançant sa volonté «de l'intégrer» dans l'équipe du Canal Football Club, l'émission de football du dimanche soir sur Canal +. «Si on ne peut plus rien dire à une femme parce qu'elle est "femme", c'est sexiste et insupportable», estime le journaliste.