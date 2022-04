Sarah Talabi est-elle en couple avec Chalamet?

Sarah Talabi : «Si j’embrassais Timothée? Bonne question!»

Le mannequin Sarah Talabi a répondu aux rumeurs courant sur sa relation avec Timothée Chalamet après des photos d’eux à Coachella.

Sarah Talabi et Timothée Chalamet étaient ensemble à Coachella, mais on ne saura pas s’ils sont en couple. Instagram/Imago

Le premier week-end du festival Coachella, qui s’est tenu du 15 au 17 avril 2022 et qui a vu The Weeknd et Swedish House Mafia remplacer Kanye West, a aussi été l’occasion pour les stars de s’amuser. Parmi les célébrités présentes dans le désert près de Los Angeles, Sarah Talabi et Timothée Chalamet ont attiré les regards.

Il faut dire que le mannequin et l’acteur, qui serait inscrit sur une app de rencontres, ont passé beaucoup de temps ensemble et semblaient très proches. Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs les disant en couple se mettent à circuler. «Timothée dansait et embrassait Sarah à Coachella», a notamment confié un témoin au compte Instagram Deuxmoi, joignant une photo des deux personnalités riant aux éclats.

Interrogée par «Page Six», l’Américaine de 22 ans a confirmé qu’elle était bien à Coachella en compagnie de sa sœur jumelle et qu’elle avait passé la meilleure soirée de sa vie. Quant à sa relation avec le Franco-Américain de 26 ans, Sarah a préféré éluder la question. «Tout le monde me demande si j’embrassais Timothée et c’est une bonne question. Mais une meilleure question serait de demander aux dirigeants de notre planète pourquoi la Terre perd 1,2 billion de tonnes de glace chaque année à cause du réchauffement climatique et pourquoi les réformes n’ont aucun effet», a-t-elle indiqué dans un communiqué.