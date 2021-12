Téléphonie mobile : «Si j’étais électrosensible, je serais pour les antennes 5G»

L’épidémiologiste Martin Röösli, le «pape des rayonnements», apporte des éclaircissements sur la technologie 5G et répond aux questions des opposants à ces ondes radio.

Le professeur Martin Röösli étudie depuis plus de vingt ans les effets du rayonnement de la téléphonie mobile. Celui qui dirige l’unité Environnement et santé à l’Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH), associé à l’Université de Bâle, est également membre de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. Dans une grande interview accordée au Walliser Bote, il apporte un éclairage tant sur les ondes émises par les antennes du réseau 5G que sur celles du smartphone de l’utilisateur final. «La plupart des gens se font une fausse idée entre le rayonnement d’une antenne de téléphonie mobile et celui du portable. Le plus grand foyer de rayonnement est généré par le téléphone lui-même. Il rayonne entre 100 et 1000 fois plus sur le corps que l’antenne de téléphonie mobile.»