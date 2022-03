Guerre en Ukraine : «Si l'UE ne se défend pas en répondant, Poutine ne pourra plus être arrêté»

L’ancien président luxembourgeois de la Commission européenne se confie sur ses échanges avec Vladimir Poutine, au cours de ses différents mandats.

Toujours «correct, amical et empathique» à l’égard de Jean-Claude Juncker, Vladimir Poutine pouvait également «interpeller soudainement» par «ses propos guerriers d'une brutalité extrême». AFP

Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013 puis président de la Commission européenne de 2014 à 2019, Jean-Claude Juncker est la personnalité luxembourgeoise qui a le plus eu affaire à Vladimir Poutine. Il a rencontré le président russe «à de nombreuses reprises, parfois entre 4 et 6 heures, seul à seul, sans diplomate», a-t-il confié à nos confrères de «L'essentiel». Des rencontres solennelles qui ont permis à l'ex-chef de gouvernement de cerner un personnage qu'il estime transformé: «Le Poutine que j'ai connu entre 2000 et 2020 ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui.»

Jean-Claude Juncker se souvient d'un chef d'État qui «portait un regard serein sur l'Europe», tout en ne cachant pas «le volume d'amertume qu'il entretenait à l'égard des États-Unis» et «les reproches» sur l'élargissement de l'OTAN. «J'ai tenté de lui expliquer que ses frontières communes avec les pays membres de l'alliance ne représentaient que 6% de l'ensemble de ses frontières, mais il était clair qu'il ne l'accepterait pas à terme.»

«Propos d'une brutalité extrême»

Toujours «correct, amical et empathique» à son égard, Vladimir Poutine pouvait également «interpeller soudainement» par «ses propos guerriers d'une brutalité extrême», notamment par rapport au conflit en Tchétchénie mais également «vis-à-vis de dirigeants occidentaux», raconte Jean-Claude Juncker. À la lumière de l'invasion russe en Ukraine, ces envolées «qui demeuraient rares» prennent une tout autre dimension.

Tout comme sa participation inattendue à une réception de l'ambassade luxembourgeoise, lorsque l'ancien Premier ministre chrétien-social était aussi président du Conseil européen en 2005. Une manière de montrer, selon lui, «l'estime qu'il portait au Luxembourg».

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg au palais Constantin à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, le 16 juin 2016. AFP

17 ans plus tard, le même Vladimir Poutine a amené la guerre aux portes de l'Union européenne, et l'ex-dirigeant européen considère que les Occidentaux ne peuvent faire l'économie d'une certaine analyse critique. Jusqu'à un certain point: «Il serait dangereux de dire que nous avons commis des erreurs, ce serait justifier sa démarche. Mais il faut aller au-delà de la condamnation légitime de cette guerre terrible qui frappe les populations les plus vulnérables.»

«A-t-on discuté des bons sujets?

Pour le Luxembourgeois, «nous n'avons pas suffisamment dialogué avec la Russie, et Poutine ne nous a pas assez associés non plus». Et ce malgré de multiples rencontres et échanges, auxquels Jean-Claude Juncker a participé en premier lieu: «A-t-on discuté des bons sujets? A-t-on soulevé les bonnes questions?», s'interroge-t-il aujourd'hui.

Son questionnement révèle l'impasse dans laquelle se trouve le monde occidental face à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Éclair d'espoir au milieu du chaos, cette situation extrême a permis de révéler une Europe soudée, notamment sur les sanctions. «Si l'UE ne se défend pas en répondant, Poutine ne pourra plus être arrêté», conclut Jean-Claude Juncker.