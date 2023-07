Si la gelateria ressemble à ça, fuyez!

Les pièges à touristes sont nombreux, en particulier dans le secteur alimentaire. Ciara Walsh, une Irlandaise qui réside en Italie, dénonce les glaces qui ne sont pas produites traditionnellement. Selon elle, quand une vitrine présente des montagnes de glaces, cela indique qu’il ne s’agit vraisemblablement pas d’une production maison. La jeune femme explique qu’une vraie gelateria n’expose pas ses produits en grande quantité et qu’ils n’ont pas des couleurs vives. La vidéo a déjà récolté douze millions de vues.

Montagnes de glace = piège à touristes

D’après elle, ces montagnes de glace sont pleines de colorants et de conservateurs. Dans une autre vidéo, elle explique également qu’on reconnaît une glace de qualité au fait qu’elle est conservée dans des contenants fermés et non exposée à la vue de tous.