Suisse: Si la livraison des F-35 a du retard, ça coûtera cher à la Suisse

Les avions de combat F-35 pourraient bien avoir du retard en Suisse. En effet, Lockheed Martin est confronté à des problèmes de livraison dans les premiers pays qui ont passé commande. Selon ses indications, il doit livrer 624 jets entre 2027 et 2030, dont 36 pour notre pays. Pour honorer ses contrats, l’avionneur américain doit donc construire 150 appareils par an. Mais il n’arrivera à en produire cette année que 50, a-t-il reconnu. Mais si la Suisse ne reçoit pas ses jets dans les délais, cela risque de coûter cher.

Car il faudra peut-être prolonger encore une fois les vieux F/A-18. Or plusieurs appareils présentent des fissures, selon le «Tages-Anzeiger». S’il faut les réparer pour les faire voler plus longtemps, cela risque donc de coûter très cher. Pour rappel, en 2017, les coûts pour les maintenir jusqu’en 2035 avaient été estimés entre 800 millions et 1,75 milliard de francs. Et depuis, les prix ont sans doute évolué.