Autoroutes, magasins, lessive…: En cas de pénurie, le Conseil fédéral veut sortir les gros moyens

Autoroutes limitées à 100km/h, interdiction de faire une lessive à plus de 40°, fin des éclairages de vitrines des magasins et écrans publicitaires, chauffage interdit dans les boîtes de nuit, frigo réglé à 6 degrés au minimum, limitation des services de streaming, remontées mécaniques à l’arrêt, réduction des horaires d’ouverture des magasins d’une heure par jour, restrictions d’utilisation des voitures électriques, interdiction du minage de cryptomonnaies ou d’utiliser un fer à repasser: si la pénurie d’électricité menace, le Conseil fédéral a tout prévu.

Le tout se ferait par étapes, comme ce qui est déjà prévu pour le gaz. D’abord, on appellera la population à faire des économies volontaires. Et si ça ne suffit pas, c’est là que le Conseil fédéral sortira l’artillerie lourde.

D’abord, le confort

Un premier palier de restrictions concernera les lave-linge, éclairages de nuit ou cuisines. Dans un deuxième palier, on limitera le chauffage de certains lieux ou les fers à repasser. Dans le troisième, «quand on arrive dans le dur», selon les termes de Guy Parmelin, on ferait par exemple fermer les magasins une heure par jour ou on fermerait les stations de lavage de voiture. Ces étapes sont décrites comme étant celles qui concernent «le domaine du confort». «Chaque mesure a pour but d’éviter des mesures plus graves», explique le conseiller fédéral.