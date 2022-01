Tensions en Ukraine : Si la Russie coupait le gaz, l’économie suisse serait ébranlée

En Suisse, près de la moitié du gaz importé est extraite en Russie. Le conflit à la frontière ukrainienne peut mener à une pénurie menaçant certaines entreprises suisses.

La menace d’un conflit armé à la frontière entre la Russie et l’Ukraine grandit ces derniers jours (suivre les derniers développements). Si la Russie passe à l’offensive et que l’Europe et ses alliés répondent, le Kremlin pourrait réduire, voire couper l‘approvisionnement en gaz vers l’Union européenne (UE). La baisse des exportations vers le Vieux-Continent a déjà été amorcée par Gazprom depuis l’automne dernier et entraînée une hausse massive des prix.