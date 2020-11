Pour illustrer le fonctionnement de l’élection américaine, nous vous proposons une simulation avec des politiciens suisses et nos cantons, de manière totalement fictionnelle et un peu loufoque. Toute ressemblance avec la réalité politique serait fortuite.

Nos systèmes fédéralistes se prêtent bien à l’exercice de la comparaison.

Pour commencer notre simulation d’élection, il nous faut des candidats, tout en précisant que les incarnations suisses de Donald Trump et Joe Biden que nous allons choisir ne doivent pas être prises autrement que comme représentant uniquement la fonction de candidat. La comparaison des idées politiques serait à la discrétion des lecteurs, mais ni induite ni soutenue par «20 minutes».

Privilégions des visages connus. À gauche, allons avec Alain Berset, qui a l’avantage de n’avoir pas grand-chose en commun avec Joe Biden: le Suisse est jeune et vigoureux, l’Américain vieux et plutôt lent (mais il a encore tous ses cheveux). À droite, prenons Ueli Maurer: il est petit et mince, alors que Donald Trump est grand et fort. Donnons-leur chacun un candidat à la vice-présidence. Alain Berset choisira Simonetta Sommaruga, espérant capter des votes dans le canton de Berne. Ueli Maurer ressuscitera lui Oskar Freysinger, pour le soutenir dans la langue de Molière, et parce que pourquoi pas?

La gauche propose un ticket urbain à sensibilité latine, la droite un ticket poético-conservateur équilibré linguistiquement.

Aux États-Unis, chaque État dispose d’un certain nombre de grands électeurs en fonction de sa population et celui qui remporte le vote populaire dans un État les gagne tous. Pour simplifier, on plaquera ce système sur les cantons suisses avec leur représentation au Conseil national. Vaud aura donc 19 grands électeurs, Zurich 35 et le Jura 2. Au total: 200 grands électeurs. Celui qui en obtiendra 101 ou plus sera le grand gagnant, de la même façon qu’il faut les fameux 270 (sur 538) aux États-Unis.

La course aux 101

Après une campagne dynamique mais respectueuse, le jour J arrive et les Suisses ont majoritairement voté par correspondance. Le décompte peut commencer. Midi sonne, les résultats tombent. Genève dévoile ses premières données avec la rapidité qu’on lui connaît: le ticket Berset/Sommaruga l’emportera haut la main et les grands médias, «Tribune de Genève» et «20 minutes» en tête, déclarent le duo de gauche vainqueur. Le compte est lancé: les 12 grands électeurs genevois seront pour le duo de gauche. On est à 12-0.

Mais à peine les Romands ont-ils le temps de savourer cette victoire que les cantons primitifs alémaniques se manifestent: c’est un raz-de-marée pour Ueli Maurer. Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, les grands électeurs (8 en tout pour ces quatre cantons) iront dans la poche du Zurichois. Et ça continue, Zoug, les deux Appenzell et Thurgovie vont dans le même sens. Maurer prend la tête: c’est 19 à 12.

On observe alors ce qui se passe en Valais. Les premières communes tombent, les plus petites, surtout celles du Haut-Valais. Le ticket Maurer/Freysinger cartonne et le camp de gauche s’inquiète. Le Valais, ce «swing canton», risque de basculer à droite. Pendant ce temps, les petites communes du canton de Vaud donnent l’avantage à Berset, et les médias l’annoncent: la victoire ne peut plus leur échapper, les grandes communes renforceront la tendance et le duo empoche les 19 grands électeurs vaudois et passe à 31.

Mais très rapidement, Soleure, Lucerne et les Grisons redonnent l’avantage à Maurer (39 à 31). Le chemin jusqu’aux 101 est cependant encore long. Au stamm de Berset et Sommaruga à Fribourg, on commence à douter, les verres de blanc du Vully tremblent au fur et à mesure des communes, le Valais reste à droite. Prudents, les médias attendent encore les grandes villes. Plus loin, Argovie déclare Maurer vainqueur, qui passe à 55. Vient ensuite un sursaut romand: Neuchâtel, le Jura et Fribourg bien sûr, penchent pour les socialistes. Et le Tessin aussi va vers le candidat latin. Berset atteint 55 grands électeurs. Saint-Gall et Schaffhouse tombent à droite et Maurer passe à 69.

Sur les chaînes d’info, on retourne les scénarios dans tous les sens avec des écrans interactifs maniés avec grande dextérité par les analystes, comme sur CNN.

Le mastodonte zurichois

Le Zurichois n’a donc plus besoin que de remporter son fief zurichois et ses 35 grands électeurs, où tous les yeux se tournent. Et c’est la fin du suspense. Zurich votera pour son poulain, ça ne fait plus aucun doute. C’est le journal «Weltwoche» qui en premier le dira: «Maurer ist gewählt», d’autant que Bâle-Campagne l’a choisi aussi. À Wetzikon (ZH) où sont rassemblés les soutiens du Zurichois, les chemises bleues à edelweiss jubilent.

La suite n’a que peu d’importance. Un vote fort de Sion en faveur d’Alain Berset lui donne la victoire finale en Valais, et Bâle-Ville vote à gauche aussi. En dernier, Berne. Malgré d’excellents scores dans la capitale et à Bienne, le duo de gauche est vaincu, de justesse.

Les électeurs auront porté Ueli Maurer au sommet.