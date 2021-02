Comme son nom l’indique, le Ghost Festival est un festival fantôme, qui n’existe pas et qui ne propose aucun concert. Son unique but, via la (vraie) vente de billets et du (vrai) merchandising, est de récolter un maximum d’argent pour le redistribuer ensuite entre les 300 musiciens suisses à l’affiche. Avec leurs équipes respectives (managers, ingénieurs du son, producteurs, bookers, etc.), c’est 1300 personnes au total qui se partageront équitablement le gâteau financier du Ghost.