France : Si le feu dans les Cévennes est contenu, il y en a d’autres

Vendredi, le sud de la France devait toujours faire face à divers incendies, alors que la région a particulièrement souffert de la sécheresse.

Météo-France avait placé le Gard vendredi «en alerte maximale feux de forêt» en raison de la chaleur, des rafales de vent et d’une végétation affaiblie par une sécheresse extrême et précoce. Dans le nord du département, près de l’Ardèche, quelque 745 pompiers venant de toute la France restaient mobilisés pour le «méga-feu» , selon le terme employé par les secours, qui les mobilise depuis jeudi soir.

«Ce sera un incendie très long à terminer»

«Nous travaillons le feu sur ses bordures, mais ce sera un incendie très long à terminer, car il y a des kilomètres de lisières. Nous pourrons parler d’un feu maîtrisé quand il n’y aura plus aucun risque de reprise. Mais avec les conditions météo très défavorables auxquelles nous faisons face, cela ne sera peut-être pas avant dimanche», a précisé à l’AFP le lieutenant-Colonel Eric Agrinier, chargé de communication des pompiers du Gard.

Sur le terrain, la végétation a été totalement détruite par endroits, la cime des arbres a été préservée à d’autres. «De loin on voit les Cévennes marron… ça fait de la peine», a confié Anaïs Donval, habitante de Bessèges, qui avait été évacuée pour la nuit. «Après, il y a plus de peur que de mal, il y a eu très peu de dégâts et aucun blessé, c’est l’essentiel», a-t-elle ajouté, rassurée de savoir sa maison épargnée.