Dans «GTFO», une équipe de quatre joueurs est larguée dans un complexe souterrain sale et qui pullule de mutants répugnants. Le but: retrouver son chemin, accomplir la mission et, surtout, s’en tirer sans crever comme un rat. Évidemment, les chances de survie sont squelettiques et la moindre bévue est synonyme de mort assurée. C’est la peur au ventre que l’on progresse, pièce après pièce, afin d’éliminer en catimini des créatures esseulées en prenant soin de ne pas alerter leurs congénères. Lorsque l’affrontement est inévitable, seule une bonne préparation défensive, avec des tourelles et d’autres joyeusetés létales, peut sauver la mise. Totalement oppressant avec son atmosphère malsaine, «GTFO» est l’un de ces jeux vidéo qui ne laissent pas indemne.